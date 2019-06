Catania, entrano in classe sgasando con il motorino: denunciati due studenti di 19 anni

Sono entrati in classe sgasando con il motorino e sono stati denunciati. La bravata di due studenti in un istituto superiore di Catania, in pieno orario scolastico, quando i due 19enni hanno pensato bene di combinarla grossa, scorrazzando con i loro mezzi.

La scena grottesca, peraltro, è stata ripresa da uno smarphone e dunque condivisa sui social network.

La polizia della città alle pendici dell'Etna ha denunciato in stato di libertà alla Procura distrettuale i due giovani catanesi, ritenuti responsabili di interruzione di pubblico servizio.

Il preside dell'istituto, allertato da alcuni testimoni, ha denunciato il fatto alla polizia postale etnea che ha provveduto all’identificazione dei due e verificato che al momento il video non fosse più pubblicato su Internet.

La polizia invita a segnalare, anche tramite l'app YouPol, gli episodi di bullismo o violenze o illeciti in genere che possano accadere nell'ambito o nelle vicinanze delle scuole, proprio come questo di Catania.