Catania, le immagini del raid al medico del pronto soccorso

In cinque sono entrati nel pronto soccorso, intimando al medico di turno di rivelare l'identità di una donna ricoverata dopo un'incidente stradale. Ma al categorico "no" del dottore hanno pensato bene di pestarlo.

Un "raid punitivo" andato in scena il primo gennaio nell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania per cui una persona, il 47enne Mauro Cappadonna, è stata arrestata e altri quattro denunciati. La sequenza dell'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza (guarda il video) che hanno permesso di identificare i cinque responsabili, uno dei quali si sarebbe qualificato anche come operatore del 118.

Pare che la donna ricoverata si fosse schiantata con uno scooter contro l'auto di Cappadonna, parcheggiata in strada.