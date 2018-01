Catania, lascia lo zio di 88 anni in auto e si gioca la sua pensione al videopoker

Lascia lo zio di 88 anni chiuso in macchina, gli ruba i soldi della pensione e se li gioca al videopoker.

La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 45 anni per aver abbandonato una persona anziana di cui doveva prendersi cura. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il 45enne ha lasciato lo zio di ben 88 anni chiuso in macchina e, dopo essersi impossessato dei 400 euro appena prelevati dal conto dell'anziano, su cui il nipote aveva la delega, è andato a giocare al videopoker. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato l'88enne all'interno dell'automobile con i finistrini chiusi, senza scarpe e in stato confusionale.

L'operazione degli agenti ha portato al sequestro di dieci videopoker e alla denuncia di 29 persone per gioco d'azzardo aggravato e raccolta abusiva di scommesse, per una multa totale di 100mila euro. Sono state inoltre sequestrate 72 apparecchiature video-giochi manomesse e circa mille gettoni usati per l'attivazione dei giochi d'azzardo e stampanti termiche. Sempre come riportano i giornali locali, sono anche stati sequestrati un intero locale dove si giocava d'azzardo, sei computer e vario materiale elettrico. All'ingresso di uno dei locali gli agenti hanno trovato una doppia porta in ferro e vetro completamente oscurata. Frequenti anche l'utilizzo di telecamere illegali.