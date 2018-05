Catania, maestra maltratta bimbi: le sparano contro la porta di casa

Una vera e propria minaccia in pieno stile malavitoso. Una maestra di scuola elementare della provincia di Catania, in Sicilia, è stata colpita da una raffica di colpi di arma da fuoco esplosi contro il portone della propria abitazione di Aci Catena. L'insegnante è stata recentemente sospesa per dieci giorni dal lavoro per ordine del giudice per le indagini preliminari con l'accusa di maltrattamenti e lesioni volontarie ai danni di uno dei suoi piccoli alunni.

Questa mattina è stata la stessa donna a notare i fori nel vetro del portone. I carabinieri subito arrivati hanno rinvenuto alcuni proiettili calibro 7,65 esplosi da una pistola. La maestra ha raccontato ai militari intervenuti di aver sì sentito dei colpi ma di non avere minimamente sospettato che potesse trattarsi di colpi d'arma da fuoco.

Gli uomini dell'Arma appartenenti alla compagnia di Acireale hanno acquisito le registrazioni delle telecamere puntate verso la porta dell'abitazione dell'insegnante 59enne per tentare di individuare i responsabili del gesto intimidatorio.