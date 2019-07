Catania, in otto su un'auto che sbanda e sfonda il guardrail: un morto e sette feriti di cui 4 bimbi

Terribile incidente a Catania, frutto di una disattenzione di troppo. E' di un morto e di sette feriti, tra cui quattro bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla rampa sopraelevata dell'Asse dei servizi di Catania. Dai primi accertamenti eseguiti dalla polizia municipale le otto persone, tutte di nazionalità rumena, erano a bordo di un'Alfa Romeo 147 che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania per estrarre le persone dalle lamiere dell'auto. La polizia municipale ha fatt defluire il traffico che in pochi minuti è andato in tilt, mentre la polizia stradale ha fatto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente del mezzo potrebbe aver perso il controllo dell'auto facendo un testa coda per poi schiantarsi subito dopo sul guardrail. Nell'impatto l'auto si è spezzata a metà.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano arrivati subito dopo. I feriti sono stati ricoverati nei tre ospedali della città, tutti in codice rosso e fino a stanotte la prognosi sulla vita era riservata. Nessuno dei quattro, però, è in pericolo di vita. Tra i feriti la più grave è una bambina di circa 5 anni, arrivata in codice rosso con una profonda ferita al collo che ha provocato una copiosa perdita di sangue, in stato confusionale e con escoriazioni diffuse; operata nella notte da una equipe di chirurgi plastici, chirurgi vascolari e anestesisti, è stata ricoverata in Pediatria e si sta riprendendo. Altri due bambini si trovano al Pronto Soccorso Pediatrico: una anche lei di 5 anni con una frattura di scapola e un bimbo di un anno e mezzo con escoriazioni ed ecchimosi. Nell'Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso generale, invece, si trova un 25enne, arrivato in codice giallo per trauma cranio-faciale non grave.