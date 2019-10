Catania, ruba la macchina e scappa, inseguimento da film

Il furto di una macchina si è trasformato in un inseguimento da film. È successo a Catania domenica sera, in Corso Indipendenza, in pieno centro.

Intorno alla mezzanotte è stato lanciato l’allarme sul furto di una fiat panda in via Vittorio Emanuele. Fortunatamente il mezzo era dotato di satellite antifurto e la centrale operativa dei carabinieri ha potuto seguire gli spostamenti del ladro. Quest’ultimo è stato raggiunto dai militari del nucleo radiomobile in centro città e da qui è nato un inseguimento da film: la macchina che sfrecciava da un lato all’altro della strada, la gente che scappava per mettersi al riparo temendo di essere investita e le auto in transito che si defilavano per evitare di essere coinvolte.

Ad essere danneggiata nella folle fuga solo la gazzella dei carabinieri. I militari, dopo alcune manovre, sono riusciti a circondare Luigi Sicurella, 23 anni, che nell’ultimo tentativo di salvarsi è sceso dall’auto per darsela a gambe levate. Ma anche qui è stato raggiunto, poi bloccato e ammanettato. Per lui adesso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sulla macchina rubata vi erano anche due ragazzi di 14 e 17 anni che, dopo essere stati accerchiati dai carabinieri, non hanno seguito nella corsa il 23enne. Per loro la denuncia per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.