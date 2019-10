Catania, violenze e maltrattamenti sulla compagna: arrestato 24enne

Morbosa gelosia sfociata in violenze, abusi e maltrattamenti verso la convivente. Per questo motivo, a Catania, un giovane, B.A., di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Belpasso. Anni di paure e sofferenze che hanno portato la vittima, una giovane di 25 anni, a denunciare tutto alle autorità.

Per la coppia era nato tutto come le belle storie d’amore seppur in maniera precoce. Appena quindicenni avevano iniziato a convivere nell’abitazione messa a disposizione della madre di lui. Una vita fatta di alti e bassi come tutte le coppie ma sostanzialmente felice. Un rapporto allietato dall’arrivo di una bambina durante il primo periodo di convivenza. Da allora sono nati altri due figli. I problemi sono sorti nel momento in cui il ragazzo ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti che hanno compromesso la sua psiche. Da qui è iniziata una morbosa gelosia verso la compagna.

Abusava di lei in maniera brutale durante le notti in cui dormivano ancora assieme e quando lei usciva di casa lui la chiamava obbligandola a farsi inviare la foto e la posizione di dove si trovasse dicendole “maledetta zingara, femmina che non vali niente”. Tra questi episodi, la giovane aveva scoperto di essere stata tradita da lui con un’altra donna e, nel momento in cui gli ha chiesto delle spiegazioni, ha ricevuto in cambio delle botte che le hanno cagionato un trauma contusivo cranio-facciale e varie escoriazioni nel corpo.

La ragazza ha poi deciso di sporgere denuncia. Per il compagno è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna ad una distanza minore di 500 metri. L’ex compagno però ha violato le prescrizioni raggiungendola e spaventandola ma, grazie all’aiuto di filmati acquisiti dai carabinieri è stato arrestato.

Su B.A. gravano le accuse per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata commessi in danno dell’ ex convivente.