Catanzaro, terremoto di magnitudo 4.0: scuole evacuate

Un terremoto di magnitudo 4.0 registrato questa mattina, lunedì 7 ottobre, alle ore 8.11 ha destato preoccupazione da parte di molti cittadini di Catanzaro e non solo: la scossa è stata avvertita anche nella zona di Lamezia Terme, sul mare Tirreno, fino al quartiere Lido di Catanzaro, sullo Ionio.. Il sisma ha avuto un epicentro a 27 chilometri di profondità, localizzato a 2 chilometri a nordovest di Carafa di Catanzaro.

Altoparlanti fastidiosi che invitano ad evacuare manco fossimo a Fukushima. Metà degli studenti è già andata via. #Umg #Terremoto pic.twitter.com/yLM9dxU7Xe

Scuole evacuate

Sette minuti più tardi si è registrata un'altra scossa a un chilometro da Caraffa a 21 chilometri di profondità, sei in meno rispetto alla prima. In mancanza dell'ufficialità dalla Prefettura, gli uomini della protezione civile hanno provveduto ad evacuare le scuole a discrezione dei presidi. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte numerose chiamate per avere accertamenti. Al momento non si registra alcuna tipologia di danni.