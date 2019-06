Catanzaro, traffico di droga: coinvolti minorenni

Un nuovo pericoloso giro di droga ha coinvolto la provincia di Catanzaro. I carabinieri hanno fermato 24 persone per traffico di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. Un quantitativo ingente di droga, il cui spaccio sarebbe avvenuto tramite l'impiego di alcuni minorenni. I fermati dovranno, inoltre, rispondere ad ulteriori accuse quali furto e detenzione illegale di armi da fuoco. Le operazioni dell'Arma non si sono limitate alla sola Catanzaro, ma hanno riguardato anche le province di Milano e Reggio Calabria.

L'operazione ha portato, inoltre, alla scoperta di transazioni economiche relative ai traffici illeciti, che hanno comportato il sequestro di beni per una somma equivalente ad oltre mezzo milione di euro. I beni sottratti agli indagati consistono in un capannone industriale, un'attività commerciale, un appartamento, una barca, 16 tra depositi postali e conti correnti e quattro automobili.

Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti dei 24 individui è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Soverato (CZ) coadiuvati dai colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro. Coinvolti nell'esecuzione anche lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, i Reparti territorialmente competenti, il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

Il provvedimento di fermo coinvolge i seguenti nomi: Vincenzo Aloi (25), Raffaele Campagna (28), Concetta Battaglia (51), Ozan Kanat (24), Agazio Geracitano (20), Mauro Masciari (25), Giuseppe Notaro (32), Gianluca Meliti (24), Pietro Procopio (31), Andrea Lucia Rizzo (25), Adriano Larry Rizzo (28), Ettore Rositani (32), Giulio Moreno Rizzo (27), Teklehaimanot Tsegay (33), Antonio Bressi (33), Paolo Vaccaro (26), Antonio Grande (45), Francesco Galati (42), Leonida Montagna (50), Vincenzo Longo (30), Annalisa Tortorelli (38), Orlando Giacomo Sgrenci (52), Simone Rocco Russomanno (24) e Moreno Tortorelli (45). E' bene, tuttavia, precisare come stamani, dopo alcune perquisizioni domiciliari, siano stati tratti in arresto due tra gli indagati, in quanto trovati in possesso di sostanze quali hashish, cocaina, marijuana ed una somma di 10 mila euro in contanti.