Cazzola insulta Salvini: "Deve andare a fare in c...

"Se avessi saputo di trovarmi di fronte dieci minuti di Matteo Salvini, probabilmente non sarei venuto, perché la mia opinione su di lui è la segunte: deve andare a fare in c…" . Giuliano Cazzola perde il controllo e insulta il capo politico del Carroccio in diretta tv, ospite a L'aria che tira, su La7.

Un'uscita sopra le righe che lascia sbigottita la padrona di casa Myrta Merlino, l'intero studio e ospiti compresi, attoniti per la sparata dell’economista. La conduttrice lo rimprovera: "Cazzola, la conosco da tanti anni: ritiri quello che ha detto, perché è grave" . E lui fa lo stupito: "Cosa è che è grave? Nono, io non ritiro nulla" .

E qui Massimo Bitonci, ex sindaco leghista di Padova, non ci sta: "Allora mi alzo io e me ne vado via. Non è possibile che in una trasmissione del genere ci siano offese del contro Salvini, che ha il 34% dei consensi degli italiani. Vergognati di quello che dici, vergognati!" .