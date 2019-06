Celebra il matrimonio e muore il giorno dopo a 22 anni

Si chiama Navar Herbert ed era un giocatore di rugby neozelandese che ha deciso di celebrare il matrimonio con la donna della sua vita poco prima di morire. La sposa era Maia Falwasser, sua coetanea. Da tempo il 22enne stava combattendo contro un sarcoma canceroso che lo ha divorato. La determinazione dei due era quella di poter realizzare il sogno più grande della loro vita, come si legge sul Mirror, sposarsi e raggiungere la meta più alta della loro relazione. La cerimonia si è svolta con alcuni amici stretti e parenti che non sono riusciti a trattenere le lacrime. I compagni di squadra, tra gli invitati, hanno eseguito l'haka (ovvero la tipica danza del popolo maori resa celebre dagli All Blacks).

A Navar è stato diagnosticato il tumore lo scorso anno, era appena nato il loro primo figlio. La coppia attualmente vive in Australia ed entrambi hanno deciso di realizzare il sogno di potersi sposare e celebrare al meglio la loro vita sentimentale. Il giocatore è morto proprio il giorno dopo il matrimonio, all'età di 22 anni. La moglie ha fatto partire una raccolta fondi online per poter sostenere le spese del funerale e per il rimpatrio della salma in Nuova Zelanda. Navar aveva sempre detto di voler essere seppellito nella sua terra natia.