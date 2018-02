Centri sociali contro gli agenti: è guerriglia anche a Napoli

"Il mondo vi detesta. Siete dalla parte dei fascisti". Lo hanno urlato - come riporta RaiNews24 - gli antagonisti dei centri sociali ai poliziotti schierati in assetto anti sommossa a Napoli, dove un corteo antifascista è sceso in strada per protestare contro un meeting elettorale di Casapound.

Il leader della formazione di estrema destra Simone Di Stefano, infatti, partecipa a un incontro del movimento all'hotel Ramada, in via Galileo Ferraris, non lontano dalla stazione Centrale. Ed è proprio fuori dalla stazione che si sono concentrati i centri sociali, che hanno marciato con uno striscione che recita: "Stop razzismo e fascismo". Ad applaudirli, mentre sfilavano per le strade del quartiere Vasto, anche gli immigrati residenti nella zona.

Le forze dell'ordine hanno blindato l'area circostante l'hotel e non sono mancati momenti di tensione e guerriglia, con bombe carta e fumogeni lanciati in direzione degli agenti, tra automobilisti e passanti spaventati (guarda il video).

Un gruppo formato da una trentina di attivisti è stato poi fermato: gli agenti ha fatto piazzare gli antagonisti per qualche minuto contro un muro. Negli scontri due manifestatnti sono stati feriti e portati in ospedale per le medicazioni.