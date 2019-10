Cercatore di castagne ritrovato morto. L’uomo era disperso da sabato

Il corpo senza vita di Isidoro Ruggiero, il cercatore di castagne milanese di 74 anni, è stato ritrovato oggi, domenica 13 ottobre, verso le 9,30 del mattino, in zona Zomeais. L’uomo era scomparso sabato mentre si trovava in compagnia di un amico a Tarcento, in provincia di Udine. I due si erano recati in Friuli per raccogliere castagne. Il cadavere è stato ritrovato grazie alle ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno interessato il greto del corso d’acqua Torre.

L’ultima volta l’uomo era stato visto sabato sera, verso le 18, da un residente della zona, a circa 200 metri dal punto del ritrovamento. Secondo una prima ricostruzione Ruggiero sarebbe caduto durante la sua attività di cercatore di castagne. Non sarebbe però stata la caduta il motivo della morte. Più probabile un malore improvviso avvenuto in seguito. La Guardia di Finanza ha avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Nel frattempo le autorità hanno acconsentito al recupero del cadavere che verrà trasferito all’obitorio.