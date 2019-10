Cerignola, tre bulgari davano fuoco ai rifiuti in campagna: denunciati

Tre cittadini bulgari hanno dato fuoco ad alcuni rifiuti di ogni tipo che avevano accumulato nei pressi del loro accampamento in località Francipane a Cerignola, un Comune in provincia di Foggia. Ad accorgersi dell'incendio in campagna una pattuglia dei carabinieri attirati dall'odore del rogo. I militari si sono avvicinati alle fiamme e hanno trovato i tre stranieri, due di 37 anni e uno di 41, ancora intenti ad alimentare l'incendio.

Dopo aver fatto intervenire i vigili del fuoco di Cerignola, i carabinieri hanno denunciato i tre uomini per combustione illecita di rifiuti.



Sempre nel Foggiano, a Stornara, alcune sere fa, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per lo stesso reato un agricoltore 62enne del posto con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato trovato su uno dei terreni gestiti da lui e dal figlio in località Cenerata. Il 62enne aveva appiccato il fuoco alle coltivazioni di pomodoro insieme ai tubi di plastica utilizzati per la loro irrigazione.

Il rogo aveva sprigionato nell'aria una nube di fumo tossica ed è stato poi domato dai vigili del fuoco di Cerignola intervenuti sul posto.





L’area è stata poi recintata dai carabinieri delper i rilievi del caso. Dopo i due episodi, proseguiranno, da parte dei carabinieri di Foggia e del gruppo forestale, i servizi volti a far cessare questa pericolosa abitudine di dare fuoco ai rifiuti in campagna. Oltre a rischiare di dar fuoco al resto della vegetazione si provoca l'inquinamento non solo dell'aria, ma anche del suolo.