Cernobbio, maestra maltrattava bambini: condannata a 4 anni

Condannata a quattro anni di reclusione la maestra che negli scorsi mesi era stata filmata e intercettata dai carabinieri di Cernobbio. Lo scorso marzo la donna era stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini dell’asilo nido comunale di Cernobbio, comune in provincia di Como.

Quattro anni di carcere per la maestra di Cernobbio

Il processo, con rito abbreviato, si è concluso ieri, dopo una camera di consiglio durata circa trenta minuti, con la condanna a quattro anni di carcere di Maria Grazia Viganò. Più di quelli chiesti dall’accusa, tre anni e dieci mesi. La 58enne, durante le indagini, aveva deciso di collaborare ammettendo le proprie responsabilità. Per questo motivo, e per il positivo comportamento tenuto in via processuale dalla Viganò, le erano poi stati revocati gli arresti domiciliari. Il processo si è svolto davanti al Giudice per le udienze preliminari di Como, Massimo Mercaldo.

Si erano costituiti parte civile contro la donna, sia il Comune di Cernobbio, che cinque famiglie, rappresentate degli avvocati Simone Dotti e Vittorio Tusa. Il legale della difesa, Livia Zanetti, aveva chiesto per la sua cliente l’assoluzione, o in alternativa il minimo della pena. Richiesta avanzata in base alle prove portate, ritenute dalla difesa non tali da configurare un reato di maltrattamenti. Come riportato da Il Giorno, il giudice ha rigettato la costituzione dell’amministrazione e di una delle famiglie. Per le altre quattro ha invece disposto una provvisionale e la possibilità di portare avanti una causa risarcitoria.

Le indagini avviate un anno fa