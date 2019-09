Cesena, 13enne si getta sotto un treno in corsa

Tragedia sabato notte a Cesena, dove una ragazzina di 13 anni si è tolta la vita, gettandosi sotto un treno in corsa. Il fatto intorno alle 4:30, quando l'adolescente ha raggiunto i binari della linea Bologna-Ancona in un tratto sito ad un chilomentro a nord rispetto alla stazione ferroviaria di Cesena per lasciarsi travolgere da un treno merci. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il gesto della giovane sarebbe stato intenzionale. La 13enne voleva porre fine alla propria vita, una dichiarazione lasciata anche per iscritto in un biglietto indirizzato ai genitori.

A quanto pare il rapporto fra la minorenne ed i familiari sarebbe stata una delle cause che ha portato al suicidio. È recente l'ultimo scontro fra la ragazzina ed i genitori in merito alle uscite con gli amici e gli orari di rientro a casa. Uscita di casa nella serata di venerdì, la 13enne non ha più fatto ritorno, tanto che il padre e la madre avevano più volte cercato di contattarla telefonicamente. Poi la tragedia.

Accorsi immediatamente sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. La ragazzina, infatti, è deceduta subito dopo l'impatto.

Per alcune ore il traffico della linea Bologna-Ancona è stato interrotto per permettere agli inquirenti di effettuare i rilievi. Ci sono stati diversi ritardi nella circolazione, ed alcune tratte sono state cancellate, ma il traffico è infine ripreso regolarmente intorno alle 9:30.