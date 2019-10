Cesena, mostra video porno a alunni elementari: sospesa maestra

Avrebbe mostrato un filmino di contenuto esplicitamente pornografico ai propri alunni di una quinta elementare, per questo motivo un'insegnante di 36 anni è finita al centro delle indagini dei carabinieri di Cesena.

Secondo le notizie filtrate fino ad ora, la donna avrebbe mostrato ai bambini delle esplicite immagini riprese col suo smartphone, in cui era stato immortalato un rapporto sessuale completo col fidanzato.

Il dispositivo elettronico è stato sequestrato dagli inquirenti, che dovranno verificare la veridicità delle informazioni loro riferite. La procura della Repubblica ha aperto immediatamente un fascicolo per corruzione di minori.

I fatti risalirebbero a mercoledì 26 settembre. La maestra, che solitamente si occupava di gestire bambini di prima e seconda elementare o quelli che non seguivano religione, si trovava nella classe per una sostituzione temporanea. Ad un certo punto avrebbe estratto il proprio cellulare e mostrato il video girato col fidanzato a 3 degli alunni, per poi tentare di coprire il suono avviando un altro filmato sulla lavagna multimediale.

La 36enne nega di aver mai fatto una cosa del genere anche se, nel denunciare quanto detto dai figli, i genitori hanno riferito che ai piccoli era stato raccomandato dall'insegnante di non raccontare nulla, dato che nessuno avrebbe mai creduto loro.

Come richiesto in una petizione dai familiari dei bimbi, l'istituto ha chiuso ogni rapporto con la maestra, emanando un comunicato. "È arrivata comunicazione che la maestra oggi e nei prossimi giorni non verrà a scuola. In questa scuola non verrà più" , recita la nota riportata dal Corriere di Romagna.

Le delicate indagini sono portate avanti dai carabinieri del comando di Cesena.