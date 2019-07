Congolese ubriaco ruba un'auto: la folle corsa, l'incidente e la rissa

Paura per le strade di Valverde di Cesenatico (Forlì-Cesena), dove un'auto impazzita, guidata da un extracomunitario, ha seminato il panico fra gli automobilisti, andando poi a schiantarsi contro un taxi ed altre due vetture.

L'episodio, come riferito dai quotidiani locali, si è verificato nella notte di venerdì, intorno alle 22:30. Alla guida di una Toyota Aygo un 31enne congolese in evidente stato di ebbrezza. L'africano ha lanciato il veicolo a tutta velocità, sfrecciando sul lungomare Carducci, fino a perderne completamente il controllo una volta giunto all'altezza di un dosso presente all’intersezione con viale Dante. La vettura, ormai ingestibile, è andata a scontrarsi contro un taxi, causando il ferimento dell'uomo che si trovava alla guida, per poi colpire un' Audi Q3 che proveniva dalla corsia opposta. Una carambola che si è conclusa quando la Toyota ha finito con l'impattare contro un' Audi A4 posteggiata nelle vicinanze di un albergo.

Compresa la gravità della situazione, lo straniero non ha perso tempo ed è subito sceso dal veicolo per allontanarsi in fretta dalla zona. Una fuga di breve durata, dato che sul posto si trovavano già due carabinieri fuori servizio. In attesa dell'arrivo dei colleghi, questi ultimi hanno provveduto a catturare il congolese, che ha opposto una strenua resistenza.

Deciso ad evitare il fermo, il 31enne ha sferrato infatti un pugno in pieno volto ad un carabiniere, per poi aggredire con graffi, calci e pugni il secondo militare.

Nel frattempo sono fortunatamente sopraggiunti i rinforzi, che hanno infine consentito di concludere l'arresto dell'individuo. Il congolese è stato pertanto tradotto negli uffici della caserma, dove si sono svolte le procedure di identificazione.

Dai controlli è emerso che si tratta di un pregiudicato, già noto alle autorità locali. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di ben tre volte superiore ai limiti consentiti. Fatto, questo, che gli è valso una denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Ma i reati commessi dall'africano nella serata di venerdì non si sono limitati a questo. Da alcune verifiche è emerso che la Toyota da lui guidata era in realtà un mezzo rubato a Ponente (Cesenatico).

Il 31enne è stato quindi dichiarato in arresto per furto di auto, fuga a seguito di sinistro, oltre che per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In seguito all'aggressione, infatti, i due carabinieri che avevano provveduto per primi alla sua cattura, hanno avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per loro rispettivamente cinque e tre giorni di prognosi.

Stamani il gip ha convalidato il fermo, determinando nei confronti del congolese la misura cautelare detentiva del carcere.