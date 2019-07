Cesenatico, ragazza vaga di notte seminuda: "Non ricordo niente"

È mistero a Cesenatico su quanto accaduto giovedì notte ad una ragazza di 20 anni, vista vagare seminuda ed in stato confusionale per il centro cittadino.

Secondo quanto riportato da "Il Resto del Carlino", la procura della Repubblica di Forlì ha già avviato un'indagine sull'episodio.

Sono all'incirca le 4:00 quando alcuni passanti contattano le forze dell'ordine per segnalare la presenza della giovane. Svestita e sotto choc, la 20enne si aggirava lungo viale dei Mille, senza saper spiegare che cosa le fosse accaduto.

Raggiunta ed assistita dai carabinieri della stazione di Cesenatico, non è riuscita a dare alcuna indicazione. "Non ricordo nulla" , avrebbe detto fra le lacrime. Addosso non aveva più né telefono cellulare né portafogli o documenti.

Tante le ipotesi, dal furto alla violenza sessuale, ma ancora tutte da verificare. Gli inquirenti, al momento impegnati nelle indagini coordinate dal pubblico ministero Francesca Rago, stanno comprensibilmente rilasciando poche informazioni.

Di certo si sa solo che la 20enne, residente a Cesenatico, è stata vista trascorrere la serata insieme ad un gruppo di persone in alcuni locali della zona. Poi più nulla. Inizialmente si era parlato di un possibile litigio avvenuto fra lei ed il suo compagno, ma anche questa ipotesi pare essere stata infine scartata. In molti continuano invece a credere che la giovane sia stata vittima di un abuso.

Gli investigatori stanno cercando di recuperare più elementi possibili nel tentativo di ricostruire le varie fasi della serata. Con questa finalità sono stati già ascoltati numerosi testimoni.