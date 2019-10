Chat choc dei ragazzini: video pedopornografici e sevizie su neonati

Una chat di gruppo alla quale partecipavano molti ragazzini, quasi tutti minorenni. Una conversazione Whatsapp intitolata "The Shoah Party" in cui i teenager si scambiavano video di pedopornografia e di sevizie su neonati e animali, oltre che immagini inneggianti a Hitler, Mussolini e Daesh. In aggiunta, numerose le foto di insulto contro gli ebrei e i migranti.

La chat, scoperta dai carabinieri di Siena, era gestita da due ragazzini di appena 15 anni: dai loro smartphone hanno diffuso da Nord a Sud foto di "violenza inaudita" e "scene di brutalità inenarrabile" , raccontano gli investigatori, come riportato da LaPresse.

Le indagini degli inquirenti sono scattate in seguito alla segnalazione e alla denuncia di una madre, che ha raccontato ai militari di Siena di aver rinvenuto sul telefono del figlio 13enne video di pedopornografia.

Dunque, il blitz dell'Arma sono venticinque i ragazzi indagati in tredici province italiane, sedici minorenni, tra i 13 e i 17 anni, e nove maggiorenni, il più adulto ha 19 anni.

La Procura per i minori di Firenze ha indagato tutti per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, istigazione all'apologia di reato avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali.