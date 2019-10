Chat a luci rosse tra ragazzini: video e foto in cambio di soldi

Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni i componenti di un gruppo Whatsapp in cui venivano offerte piccole somme di denaro in cambio di prestazioni sessuali virtuali. A scoprire la chat è stata la polizia di Mantova che sta ora indagando per capire se dietro a tutto ci fosse anche qualche adulto.

Tutto accadeva online dove circolavano foto e video hard. Dalle prime indagini sembra infatti che non ci sia mai stato nessun incontro reale o rapporto sessuale. Come spiega il Messaggero, anche i pagamenti, che variavano dai 5 ai 10 euro, erano informatizzati con accredito su conti Paypal.

Le indagini in corso hanno già portato alla luce i nomi di alcuni dei partecipanti alla chat: si tratta di ragazzini mantovani, ma gli investigatori non escludono il coinvolgimento di minori di altre province. Intanto gli inquirenti hanno deciso di dare il via a un progetto di prevenzione tra giovani studenti che partirà a breve in tutte le scuole di Mantova.