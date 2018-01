Quelli che il calcio, gaffe di Anna Falchi: "Siamo tutti antisemiti"

Inviata allo stadio Olimpico di Roma per la partita Lazio-Chievo, Anna Falchi ha fatto una clamorosa gaffe che non poteva passare inosservata.

Durante la diretta televisiva di Quelli che il calcio, programma di Rai2 condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Anna Falchi ha fatto una gaffe tremenda. Inviata allo stadio Olimpico di Roma per la partita di campionato Lazio-Chievo, terminata con cinque gol a uno per la squadra biancoceleste, la showgirl e attrice ci tiene a specificare che nel calcio non devono capitare episodi di razzismo. Il riferimento è alle famose figurine che ritraevano Anna Frank con la maglia della Roma, attaccate qualche tempo fa in curva Sud da alcuni titofi laziali.

L'intento della Falchi era sicuramente buono, un po' meno il modo di esprimerlo. Parlando con lo studio, ha infatti detto: "Chi ha colpe deve pagare - si sente nel video pubblicato su Facebook - ma oggi è stato bello ed è giusto ricordare che siamo tutti antisemiti". Sicuramente intendeva dire "non siamo tutti antisemiti", ma il risultato è stato tragico. Tanto che i conduttori sono dovuti intervenire per specificare il vero intento del pensiero dell'attrice.