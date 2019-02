Che lite a Cartabianca tra Strada e Giordano: “Vai dallo psichiatra…”

Lo studio di Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer nella prima serata di Rai Tre, si è trasformato ancora una volta in un ring. E questa volta a dirsele di santa ragione sono Gino Strada e Mario Giordano, che hanno discusso animatamente in materia di immigrazione e sbarchi.

Il giornalista dice la sua sulla spinosa faccenda al grido di "Via le Ong dal Mediterraneo" , scatenando la dura reazione del fondatore di Emergency, che sbotta stizzito: "Ma lei pensa forse che tutti gli africani vogliano venire in Italia? Pensa che vogliano quello? Ma che idea si è fatto?" . E a seguire: "Adesso i nostri giovani migrano dall'Italia, se li immagina se venissero espatriati come loro?" .

Argomentazioni che non convincono affatto Giordano che replica così: "Guardi che in tutti gli Stati del mondo esistono le regole d’accesso, altrimenti aboliamo i confini…" .