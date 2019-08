Chef Rubio: "Lampedusa isola di razzisti e parassiti"

Chef Rubio era a Lampedusa fino a qualche giorno fa per aiutare la nave Open Arms, insieme all'attore Richard Gere. Ha voluto dire la sua sul suo profilo Instagram scrivendo: " Lampedusa un mondo nel mondo che si rivela in pochissimo tempo, ma di un tappeto non si possono guardare solo le magnifiche trame, bisogna alzarlo e vedere quanta polvere è stata nascosta sotto negli anni. Ma è anche l’isola della cocaina, della mafia e della camorra, dell’abusivismo edilizio e del nero, dei razzisti e dei parassiti, dei radar e dei tumori, del lager nella fossa e dell’indifferenza ".

Alcuni abitanti dell'isola si sono sentiti toccati dalle parole dello chef, tanto che hanno commentato contrariati. Tra gli utenti qualcuno risponde scrivendo: " Se non ti piace la vacanza potevi fartela altrove, hai visto cose che nemmeno esistono e caro chef dei miei stivali secondo me la cocaina te la sei proprio fatta tu, visto che hai visto cose che nemmeno esistono ". Un altro utente che su Instagram usa come nickname Mdelladio commenta: " Perché vomiti caz**te? Non fai un buon servizio a Lampedusa ".

Lo chef era volato a Lampedusa insieme a Richard Gere per chiedere un porto sicuro ai governi europei per i 121 migranti che la Open Arms aveva a bordo lo scorso 9 di agosto.