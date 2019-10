Chiara Appendino difende gli abusivi: "Non firmerò lo sgombero della Cavallerizza"

Chiara Appendino ha già avvisato: non ci sarà alcuno sgombero. Dopo l'incendio che ha distrutto parte del tetto della Cavallerizza Reale a Torino, il sindaco della città ha spiegato di non aver alcuna intenzione di firmare per allontanare gli occupanti dello storico complesso architettonico tutelato dall'Unesco.

L'incendio (il secondo in cinque anni) era scoppiato in uno dei locali occupato da anni dagli abusivi. Ma la maggioranza grillina non vuole mandarli via. Come spiega Libero, Chiara Appendiano ieri ha incontrato una delegazione dell'Assemblea Cavallerizza, i residenti irregolari, in Prefettura.

L'idea, secondo quanto riporta il quotidiano, è quella di lasciare spazio agli abusivi e sistemare l'edificio a spese della collettività. Un costo ingente che aveva già portato la giunta Fassina a decidere di vendere tutto. E da lì, gli irregolari avevano dato avvio all'occupazione, in atto ancora oggi.