Chiasso, arrestato un altro fratello di Ahmed Hanachi

La polizia del Canton Ticino ha arrestato a Chiasso il secondo dei fratelli di Ahmed Hanachi, attentatore di Marsiglia. Si tratterebbe di Anouar, segnalato dai servizi di intelligence per i suoi legami col terrorismo di matrice islamica.



"Minaccia alla sicurezza interna della Svizzera". Questa è la motivazione del provvedimento amministrativo, come si legge nella nota della polizia federale. Il ragazzo è stato fermato domenica sera al centro richiedenti asilo mentre era con la compagna, anche lei fermata.

Non è ancora chiaro il suo ruolo nell'attentato del primo ottobre. Anouar resterà in carcere, come il fratello Anis, arrestato a Ferrara, fino a quando non saranno definiti i dettagli della sua espulsione sulla base della legge federale sugli stranieri.

La polizia federale non ha ancora rivelato ufficialmente il nome di Anouar, anche se ne indica con certezza il grado di parentela con Ahmed. Se come sembra si tratta del secondo fratello dell'attentatore di Marsiglia, si chiude il cerchio attorno alla famiglia Hanachi. Ahmed è stato ucciso dagli agenti Antiterrorismo di Marsiglia dopo l'attentato. Anis, il fratello accusato di averlo indottrinato e istigato a uccidere le due giovani donne alla stazione Saint-Charles di Marsiglia, si trova in carcere a Ferrara e verrà presto estradato in Francia.