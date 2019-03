Chiede l'elemosina ad un anziano e scappa con 200 euro

Spiacevole dissavventura quella vissuta da un anziano il pomeriggio del 28 febbraio su un vagone delle Ferrovie dello Stato lungo la tratta Bari-Foggia. Una donna che chiedeva l'elemosina, con mano lesta, si è appropriata di tutto il denaro in possesso del malcapitato, circa 200 euro. La vittima del furto, in preda al panico, si è rivolta immediatamente agli agenti della PolFer di Barletta ai quali ha riferito l'accaduto nei minimi dettagli. La responsabile gli si è avvicinata chiedendogli l'elemosina e mentre l'uomo prendeva i 5 euro da destinarle, ella ha notato attentamente che il suo benefattore prelevava la somma dall'interno della tasca del pantalone dove era custodito altro contante. La stessa poi, con la scusa di ringraziare l'anziano, si è seduta accanto a lui e dopo avergli sfilato con destrezza il denaro dalla tasca, si è allontananta in tutta tranquillità.

Fondamentale per l'identificazione è stata la precisa descrizione fornita dal derubato e da altri passeggeri. La donna, rintracciata sul treno dagli agenti, è una cittadina romena di 26 anni pluripregiudicata e dimorante presso un campo nomadi della provincia di Foggia. Durante il controllo effettuato dalla Polizia, nella borsa dell'incriminata è stata rinvenuta la somma di 195 euro - ovvero il provento del furto - e un telefono cellulare marca Huawei che dagli accertamenti esperiti è risultato essere stato rubato nella città di Mestre lo scorso 8 febbraio e denunciato dalla vittima ai Carabinieri di Favaro Veneto. Terminate le attività di controllo, gli agenti hanno restituito i 195 euro all'uomo, mentre il cellulare è stato sequestrato per il prosieguo delle indagini. La donna, dopo essere stata condotta presso la Casa Circondariale di Trani, è stata processata con rito abbreviato e condannata a 2 anni di reclusione con le accuse di furto aggravato e ricettazione.