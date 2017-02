La chirurga più anziana del mondo ha 89 anni e continua a operare

Ha 89 anni il chirurgo più anziano del mondo ed è anche una donna: Alla Ilyinichna Levushkina, col il suo metro e 45 centimetri di altezza e i suoi capelli biondi non pensa minimamente ad andare in pensione e continua a operare 4 giorni alla settimana al Ryzan City Hospital nella zona sud ovest di Mosca.

La donna non si è mai sposata e per lei quello del chirurgo non è un semplice mestiere ma un vero e proprio stile di vita, un modo di stare al mondo, di essere e di esistere.

Nella sua lunghissima carriera arrivata a 67 anni, ha fatto 10mila operazioni tutte andate a buon fine senza mai un incidente mortale e ancora oggi ne fa più di cento all'anno. Inizialmente voleva fare il geologo finché la lettura di un romanzo che aveva dei medici come protagonisti, le ha messo il pallino in testa.

Alla Ilyinichna Levushkina è un proctologo, cioè un chirurgo specializzato nella cura delle malattie dell'intestino retto e dell'ano e inizia le sue giornate con le visite ambulatoriali alle 8 del mattino. Poi alle 11, per quattro giorni alla settimana si sposta in sala operatoria per eseguire gli interventi chirurgici programmati per quel dato giorno. Quando ha finito il suo lavoro, torna nel monolocale dove abita per occuparsi dei suoi amatissimi otto gatti che ha salvato dalla strada, ma anche di una nipote disabile.

Recentemente ha ricevuto il premio per la dedizione e la fedeltà alla professione: "Perché mai un chirurgo dovrebbe vivere se non per lavorare?", ha dichiarato. Il suo segreto? "Mangio tutto, rido e piango un sacco".