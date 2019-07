Chivasso, disturbi sul treno e testate ai militari: fermati 4 giovani

Sono finiti nei guai quattro ragazzi di Biella, fermati alla stazione ferroviaria di Chivasso (Torino), dopo aver provocato disordini a bordo di un treno regionale.

L'episodio nel pomeriggio di domenica scorsa, quando il gruppetto si trovava in viaggio per raggiungere il capoluogo piemontese e partecipare al “Kappa FuturFestival”, una manifestazione musicale particolarmente amata dai giovani.

Come si apprende dai quotidiani locali, i ragazzi, di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, avevano cominciato a festeggiare prima ancora di arrivare alla meta. Già in preda ai fumi dell'alcol, sono saliti sul regionale 2026 dalla stazione di Milano, provocando scompiglio fin da subito. Tanti i passeggeri disturbati dal piccolo gruppo, che ha rivolto in particolar modo le proprie attenzioni su una ragazza, pesantemente molestata.

Le intemperanze dei giovani non hanno fatto che peggiorare, tanto che alla fine sono dovuti intervenire il capotreno ed il caposervizio, i quali hanno tentato inutilmente di ristabilire la calma. Fin troppo su di giri, i quattro si sono infatti rivoltati contro i due operatori, arrivando addirittura a minacciarli. Si è reso pertanto necessario segnalare la situazione agli agenti della Polfer, che si sono occupati di contattare i carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono quindi saliti a bordo del treno quando questo si è fermato alla stazione di Chivasso, ma neppure la loro presenza è servita a placare i giovani.

Dopo essersi categoricamente rifiutati di fornire le proprie generalità, i quatto non hanno esitato ad aggredire i militari, spintonandoli e prendendoli a testate. Un comportamento che ha costretto i carabinieri a ricorrere allo spray urticante per neutralizzarli una volta per tutte ed accompagnarli fuori dal treno.

I ragazzi, risultati tutti residenti nella provincia di Biella, sono stati dichiarati in arresto per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In seguito all'aggressione subìta, tre militari sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.