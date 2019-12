Choc all'asilo, bimba di 2 anni e mezzo muore d'infarto mentre gioca

Viene colpita da un infarto e muore. Così, un bimba di soli 2 anni e mezzo è morta quest'oggi mentre si trovava all'asilo. Inutile ogni tentativo da parte dei soccoritori di salvarle la vita e l'affannosa corsa verso l'ospedale più vicino.

Una impronosticabile tragedia, non c'è altro modo di definirla. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, pressapoco alle ore 14, nella scuola materna privata di Via Bonis 16 "I sette nani", in pieno centro Leinì, alle porte di Torino, struttura che accoglie bimbi in età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Uno choc terribile per la famiglia e il personale dell'asilo che l'hanno vista spegnarsi sotto il loro occhi.

Non si conoscono ancora le dinamiche del drammatico accaduto né è possibile stabilire con esattezza inequivocabile le cause del decesso. Ma, in ogni caso, sembrerebbe essersi trattato di un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera , la bimba sarebbe stata colpita da un infarto a seguito di un fatale attacco epilettico. La piccola aveva dopo terminato il pranzo in mensa quando, assieme ai suoi compagni di classe, aveva deciso di schiacciare l'abituale pisolino post-pandriale in dormitorio. Ad un certo punto, i tutori avrebbero notato che riposava in una posizione anomala rispetto al solito. Avvicinandosi al lettino poi, si sono accorti che respirava faticosamente, troppo. In men che non si dica, è scattato l'allarme al 118 ma, nonostante l'arrivo tempestivo dell'ambulanza e le manovre di rianimazione eseguite dai soccorritori, le sue condizioni sono apparse subito disperate. La bimba è stata trasportata già in fin di vita presso il vicino ospedale di Ciriè dove è morta poco dopo. I medici del pronto soccorso hanno fatto l'impossibile per aiutarla.

Difficile dettagliare le cause del malore. Saranno eventuali esami autoptici, qualora si decidesse di aprire un'inchiesta, a chiarire le dinamiche della vicenda. Al momento, resta solo l'inconsolabile dolore per una perdita dannatamente ingiusta e prematura. Aveva solo due anni e mezzo.