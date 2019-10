Choc a Pesaro, va al cimitero ma trova la sua foto sulla lapide

Aveva fatto una visita alla tomba della cugina al cimitero, dopo un pomeriggio passato a sbrigare delle commissioni. Ma quando si è avvicinata all'avello, al posto dell'immagine della parente, deceduta all'inizio di agosto, nella fotografia ha visto il suo volto e si è spaventata. È accaduto a Terre Roveresche, un comune in provincia di Pesaro , dove una donna di 73 anni ha scoperto, improvvisamente, che sulla lapide della cugina qualcuno, per errore, aveva "scambiato" le due identità.

Lo spavento

Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la 73enne Sandra Dominici, al cimitero era andata per portare un giore a Giuseppa, la cugina scomparsa a 91 anni. E di fronte alla sua immagine, sul marmo grigio, ha rischiato di svenire per lo spavento: " Io ero da sola, tornavo da una visita dal dentista e, in quel momento, nel cimitero non c'era nessun altro. Quando ho raggiunto la tomba della povera Giuseppa, anziché vedere il suo viso ho visto il mio e m'è presa una gran agitazione. Sono rimasta un attimo bloccata e poi mi sono allontanata a passo svelto verso l'uscita ".

L'errore della foto

La donna ha cercato di capire, poi, come sia potuto accadere un errore del genere e ha fatto un'ipotesi: "Mia cugina abitava a Roma da una vita ed è morta nella capitale, ma era originaria di Mondavio (nel Pesarese, ndr) ed è stato deciso di seppellirla qui. Il problema è scaturito perché per la realizzazione della lapide è stata utilizzata una foto dove eravamo insieme io e lei. E chi ha fatto il lavoro, nonostante la differenza d'età, ha tagliato la foto, scattata circa 25 anni fa, togliendo lei e lasciando il mio volto, anziché fare il contrario".

La richiesta della donna