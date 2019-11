Choc a Rieti, uccide il marito dandogli fuoco davanti ai figli

Ha ucciso il marito cospargendolo di benzina e poi gli ha dato fuoco. È choc a Rieti, dove ieri sera. poco prima delle 22.30, in uno stabile nel quartiere Campomoro ha avuto luogo questo raccapricciante omicidio. La donna responsabile di quanto accaduto si trova ora all'ospedale Sant'Eugenio di Roma ed è ricoverata con gravi ustioni. Illesi i due figli della coppia, che stando a quanto riportato avrebbero assistito a tutta la scena.

La ricostruzione

Secondo quanto accertato dagli investigatori, la prima chiamata alle forze dell'ordine è partita proprio dalla vittima. L'uomo ha segnalato in un primo momento l'allontanamento della consorte dall'immobile, in compagnia dei figli. La donna, in realtà, si sarebbe procurata delle taniche di benzina, e una volta tornata a casa, al termine di una lite furiosa, avrebbe cosparso il marito di combustibile e dato fuoco, con modalità ancora oggetto di indagine da parte degli investigatori. Sarebbero state proprio le urla dell'uomo a richiamare l'attenzione dei vicini, che a loro volta hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. Di lì a poco altre persone hanno segnalato fiamme provenire proprio dall'appartamento della coppia. I soccorritori una volta arrivati sul posto hanno constatato però che per l'uomo non c'era più nulla da fare. Al momento proseguono le indagini della Squadra Mobile, che stanno ascoltando alcuni testimoni.

L'uomo nella serata di ieri è rimasto così tragicamente coinvolto nell'esplosione del suo appartamento situato nel quartiere di Campomoro, zona residenziale del capoluogo laziale, al terzo piano di una palazzina situata in via Dionigi. All'arrivo dei Vigili del fuoco e del 118 per il 44enne era ormai troppo tardi. A causa del rogo sono state evacuate anche alcune abitazioni limitrofe a quella della tragedia, oltre ad un'altra abitazione situata nello stesso stabile. Nell'incendio anche la donna è rimasta gravemente ustionata ed è tutt'ora ricoverata. Difficoltose le operazioni di recupero della salma dall'abitazione che è stata completamente distrutta dalle fiamme e dall'esplosione.

Episodi simili

Non si tratta di certo del primo episodio di questo tipo. Nell'aprile del 2018, infatti, un uomo ha provocato l'esplosione della sua abitazione, nella quale è morta la compagna. Era successo nella periferia di Sala Consilina, più precisamente in località Sagnano, in provincia di Salerno. L’accusato avrebbe versato due taniche di liquido infiammabile sul pavimento del suo appartamento e avrebbe poi dato fuoco al combustibile.