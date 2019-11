"Ci sono due tipi di donne", il post delle pompe funebri Taffo scatena le polemiche

Non è nuova alle provocazioni, ma questa volta l'agenzia di pompe funebri Taffo sembra aver passato il limite. Sì perché l'ultimo post pubblicato sui social ha creato una vera e propria ondata di indignazione e rabbia sul web.

Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ecco che l'agenzia romana ha postato una nuova immagine. " Purtroppo, troppe volte, anche denunciare non basta. Ogni 72 ore una donna viene malmenata o muore ", è il messaggio di Taffo che però poi scivola sull'immagine. " Ci sono due tipi di donne ", si legge nel post. Nella foto, poco sotto la scritta, compaiono le due opzioni: una bara e, vicino, un'altra didascalia: " Quelle che denunciano ".

Un post nato per far riflettere e che invece ha scatenato le polemiche. " Questa volta avete toppato. Come se fosse colpa della donna se non riesce a denunciare un maltrattamento. È un discorso un po' più complesso e delicato. Oggi potevate evitare!", "L’unica cosa che possiate fare in questo momento è cancellare. Non risolverà la porcata che avete fatto ma almeno ci metterà una pezza", "Orribile. Non è Black humor. È proprio cattivo gusto", "Ma che schifo è? ", si legge tra i commenti.

Poi c'è anche chi suggerisce una terza opzione alle due alternative di Taffo: " Quella in cui chi denuncia e muore lo stesso per mano delle istituzioni che ancora minimizzano. A me la polizia ha consigliato di farmi mandare al PS da lì la denuncia sarebbe stata più efficace. Cosa debbo dire? ". Una pioggia di critiche per un post che questa volta non ha raccolto le simpatie degli utenti.

Purtroppo, troppe volte, anche denunciare non basta. Ogni 72 ore una donna viene malmenata o muore.#giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne pic.twitter.com/JOHVeuJhYn — TAFFO (@taffoofficial) 25 novembre 2019

" Il post è un'iperbole, è chiaro che esistono anche donne felici e donne che non hanno mai subito violenze - hanno risposto su Twitter dall'agenzia -. È anche vero che le istituzioni non aiutano, non informano e anche se una donna denuncia poi manca la certezza della pena. È lapalissiano che la colpa è di uomini violenti e infami, non serve scriverlo. Non importa se arriva qualche critica, se questo post serve a dare la forza o a far capire anche solamente ad una donna, la situazione in cui versa, noi abbiamo già vinto ".

Le pubblicità Taffo

L'impresa funebre è molto famosa sul web per le insolite iniziative di marketing che giocano sul limite tra l'ironico e il macabro. Le campagne targate Taffo prendono spesso spunto dalla politica e da fatti di attualità che vengono riletti in chiave funebre. Quest'estate la hit Magari muori è diventata un vero e proprio tormentone.