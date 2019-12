"Rischi per la salute": il ministero ritira le cialde di caffè

Cialde per il caffè ritirate dal mercato per possibile presenza di piccole particelle di plastica al loro interno. L’avviso è stato diffuso dal ministero della Salute che sul proprio sito ha pubblicato nove avvisi di richiamo che riguardano confezioni di capsule di caffè compatibili con macchine Nescafé Dolce Gusto di vari produttori e distributori, tra cui Conad, Amazon e Meseta.

Durante l'erogazione, infatti, alcune parti di plastica della capsula potrebbero finire nella tazzina causando, così, rischi per la salute dei consumatori. I lotti al centro della vicenda sono stati prodotti tutti da Beyers Caffè Italia Srl nello stabilimento di via Marino Serenari 33H, 40013 Castel Maggiore, in provincia di Bologna.