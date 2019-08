Cibo da strada, il 69% degli italiani lo predilige

Il cibo da strada piace agli italiani, e tanto anche. Questa estate ben 7 connazionali su 10 lo prediligono. E’ comodo, divertente e costa anche poco. Questo dato è emerso da un sondaggio condotto da Coldiretti/Ixè. Le sagre di paese poi ne moltiplicano il consumo, fino a farlo diventare il cibo preferito dai villeggianti e da tutti coloro che vogliono fare una vita da spiaggia o visitare le città. Senza perdere troppo tempo in un ristorante.

Secondo il sondaggio, il 74% di chi ama lo street food preferisce cibo strettamente locale, come piadine, arancini, a seconda del luogo dove si è deciso di trascorrere le vacanze. Il 16% invece preferisce assaporare pietanze internazionali come gli hamburger, o cibi etnici, per il 10%, quali kebab, sempre meno rispetto a qualche anno fa. Coldiretti ha sottolineato che questa predilezione per il cibo da strada ha fatto arrivare le imprese inerenti a un numero cospicuo, 2,915, con un aumento del 48% dal 2014 al 2019, secondo i dati della Camera di commercio.