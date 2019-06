Il cibo gli va di traverso: salva la vita al turista con la manovra di Heimlich

Ha rischiato di morire soffocato per un pezzo di cibo che gli è rimasto incastrato nella trachea: a salvargli la vita un uomo, che gli ha praticato la manovra di Heimlich.

La vicenda nella località di La Canea, nell’isola di Creta, dove un turista britannico stava mangiando al tavolo di un ristorante in compagnia di un'amica. Ha masticato male il cibo, mandandolo giù, ma una parte della cena gli si è fermata ingola, rischiando di ucciderlo. Il ragazzo inizia a tossire e a darsi delle pacche sul petto, dunque si alza in piedi, in preda al panico. In tutto questo, però, nessuno dei presenti nel patio della taverna pare accorgersi di niente.

Ma quel pezzo di cibo gli rimane di traverso e ad accorgersi di tutto, fortunatamente, è il gestore del locale Vasilis Patelakis, che interviene prontamente e con destrezza, applicandogli con successo la tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Una manovra messa a punto nel 1974 dal chirurgo statunitense Henry Heimlich.

Come si vede nel video, il ristoratore libera la gola del turista, che torna a respirare normalmente e torna a sedersi sulla sedia per calmarsi dopo il grande spavento.