Cile, forte terremoto nella città di Constitucion

Una fortissima scossa di terremoto avvertita in mare ha sconvolto il Cile alle 12:57 locali (17:57 italiane) del 29 settemnbre 2019. L'intensita, rilevata dallo US Geological Survey, è stata pari a 6.6. In verità, una prima magnitudo è stata fissata in 7.2. L'epicentro della scossa sismica è stata individuata a quasi 66 km dalla città costiera di Constitucion, ad una profondità di 16,5 km. Al momento non risulta essere stata diramata alcuna allerta tsunami.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche nella città di Punta Carranza (Cile). A rendere noto la drammatica situazione (si tratta dle resto di una scossa molto violenta) è stata l'Agenzia geologica degli Stati Uniti. La scossa è stata chiaramente avvertita anche nella capitale Santiago del Chile. Shoa, ovvero, il Servizio idrografico e oceanografico della Marina, ha comunque fatto sapere che "le caratteristiche del sisma non costituiscono le condizioni necessarie per la generazione di uno tsunami sulle coste cilene". Secondo quanto reso noto da El Mercurio Online "non si segnalano danni a persone, alterazioni dei servizi o danni alle infrastrutture a seguito della scossa sismica".

Infatti, nonostante l'intensità registrata, è molto improbabile che il terremoto abbia potuto provocare vittime nei territori colpiti, come Constitucion, in cui è da notare come qui la maggior parte degli abitanti viva in edifici antisismici, sebbene non manchi la presenza di altre strutture più vulnerabili che non godono di tutte le caratteristiche delle abitazioni a prova di terremoto. Il fenomeno si è verificato a neanche un giorno di distanza da un'altra forte scossa avvertita a largo di Mindanao, davanti alle coste sudorientali dell'arcipelago delle Filippine. Anche in questo caso, non si hanno segnalazioni di danni a cose e persone.