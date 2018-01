Cina, si rifiuta di fare i compiti del compagno: uccisa a coltellate

Un'alunna di 15 anni è stata uccisa da un compagno di classe per essersi rifiutata di fare i compiti al suo posto.

L'assurda vicenda arriva da una scuola superiore della provincia del Fujian, nel sud-est della Cina. Una studentessa di 15 anni, il cui vero nome non è stato diffuso, è stata accoltellata da un compagno di classe lo scorso 9 gennaio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la motivazione del folle gesto sarebbe alquanto futile. La ragazza è stata infatti uccisa per essersi rifiutata di svolgere i compiti al posto del giovane che l'ha poi aggredita fisicamente.

Il ragazzo è stato subito arrestato dalle autorità locali e i familiari della vittima non riescono ancora a credere a quanto accaduto. In base ai loro racconti, la 15enne era molto brava a scuola e il rifiuto di svolgere i compiti anche per il suo compagno sarebbe derivato da una mancanza di tempo. L'aggressore invece sarebbe stato noto per essere un bullo e il coltello con cui ha pugnalato la studentessa sarebbe stato acquistato poco prima da un contadino.