Cina, bambino percorre 4 km a -9 gradi: arriva a scuola congelato

Un bambino percorre quattro km a piedi a meno nove gradi per arrivare a scuola. La foto scattata dal preside è commovente.

Un alunno cinese di 10 anni, racconta il Mirror, ha compiuto una piccola impresa. Pur di sostenere un esame, ha percorso ben quattro km a piedi a meno 9 gradi per raggiungere la scuola. Quando è arrivato in classe le sue condizioni non erano delle migliori. Aveva infatti i capelli completamente ricoperti di neve e le mani rovinate dal freddo: rosse, gonfie e spaccate.

Visto il bambino in quelle condizioni, il preside ha deciso di scattargli una fotografia. L'immagine del piccolo alunno è diventata presto virale, tanto da arrivare sulla pagine di molti giornali. La storia del bambino è piuttosto triste. Vive infatti in una capanna insieme ai suoi nonni. Purtroppo però è lontano dai genitori che sono costretti a lavorare in un'altra zona della Cina.