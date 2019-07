Cina, bimbo precipita dal sesto piano ma i vicini lo salvano

Si teneva aggrappato a una ringhiera, al sesto piano di un edificio a Chongqing, nella parte sud occidentale della Cina. Ma poi è caduto nel vuoto. Ma, fortunatamente, a salvarlo sono stati i vicini di casa, che lo aspettavano a piano terra con una coperta tesa. A riportare la notizia del bambino cinese di tre anni, che però si è salvato da una caduta che poteva costargli la vita, è stata la Cnn, che ha diffuso le immagini della televisione di stato cinese CCTV, la quale ha ripreso tutta la scena.

Come si osserva dalle immagini, il piccolo avrebbe provato a risalire sul cornicione del balcone, senza però riuscirci. A piano terra, intanto, la folla, richiamata delle urla, si è preparata in un'operazione di salvataggio, preoccupata per i movimenti del bambino. In base alle ricostruzioni fornite dal canale americano, uno dei protagonisti dell'episodio avrebbe raccontato alla tv cinese i momenti di paura e la soddisfazione per il salvataggio. "Ho alzato lo sguardo e ho visto il bambino penzolare lassù e ho pensato solo a un modo per riuscire a prenderlo, ma sapevo che a mani nude non avrebbe funzionato", avrebbe riferito Zu Yanhui. L'uomo, in cerchio con altre sette persone, è riusciuto a tenere tesa la coperta finché, dopo dieci secondi, il bambino è caduto.

Il piccolo è finito sul lenzuolo e si è salvato. Un vicino ha poi recuperato il bimbo, confuso ma illeso, e lo ha portato in ospedale per accertamenti e controlli. Il protagonista della vicenda, aiutato dai residenti, non ha riportato traumi.