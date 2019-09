Cina, ritrovato fuggitivo grazie ai droni: era scomparso da 17 anni

Era stato incarcerato in Cina per traffico di donne e bambini, ma era riuscito a fuggire dalle mani della giustizia. Il tutto accadde nel 2002. Dell'uomo, tale Song Jiang, si erano perse del tutto le tracce. Il 63enne è stato ritrovato è riportato in cella lo scorso 19 settembre. Il tutto dopo ben 17 anni di latitanza. L'uomo viveva lontano dalla società, allo status ferino. La sua casa era una grotta e sopravviveva ogni giorno bevendo l'acqua di un fiume e raccogliendo rami per accendere il fuoco.

Come leggiamo da un articolo pubblicato sul TgCom24, è stata la polizia della contea di Yongshan a ricevere una soffiata all'inizio di settembre. Gli investigatori hanno iniziato a indagare, raccogliendo indizi, la cui maggior parte portava alle montagne dello Yunnan, presunto nascondiglio di Song Jiang. Il luogo esatto era il distretto della città di Daxing, dove abitava il fuggitivo, situata nel sudovest della Cina.

Dopo le prime ricerche che non hanno prodotto alcun risultato, gli inquirenti hanno deciso di utilizzare i droni. Gli aeromobili a pilotaggio remoto hanno infine individuato una tegola d'acciaio blu su una scogliera e tracce di rifiuti domestici sparsi nei dintorni. La polizia ha subito raggiunto il luogo dove è stato infine trovato il fuggitivo. Jiang ha confessato di essere lui l'uomo ricercato e di essere fuggito. Alla fine è stato condotto in carcere.

Dopo 17 anni vissuti in completa solitudine, il 63enne mostrava serie difficoltà a dialogare con gli agenti di polizia. Song Jiang per adattarsi a quell'ambiente incontaminato, ma allo stesso tempo ostile e selvaggio, non ha potuto fare altro che regredire allo status di primitivo. Ora toccherà fare i conti con la giustizia e pagare per gli errori commessi in passato.