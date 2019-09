Cinese accoltella un bimbo per strada, il piccolo rischia il braccio

È finalmente stato catturato il 22enne cinese che mercoledì scorso ha aggredito un bambino incrociato per strada a Castiglione delle Stiviere (Mantova), accoltellandolo al braccio. Il piccolo, ora ricoverato nel reparto di chirurgia ortopedica dell'ospedale di Brescia, rischia purtroppo di perdere l'uso dell'arto.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il soggetto non era nuovo a simili comportamenti, tanto che i carabinieri gli stavano già dando la caccia. Il mese scorso, infatti, lo straniero aveva preso di mira un ragazzo di 18 anni, ferendolo al collo. Con la visiera del casco calata sul volto, il 22enne si era affiancato alla propria vittima, sferrandogli un colpo di coltello che per poco non aveva colpito l'arteria giugulare.

Nonostante le incessanti ricerche degli uomini dell'Arma, l'extracomunitario è riuscito a colpire ancora soltanto pochi giorni fa, quando ha avvicinato il bambino che passeggiava sul marciapiede sotto casa e gli ha trafitto il braccio.

Il piccolo è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico, ma i medici non garantiscono un completo recupero delle funzioni dell'arto offeso.

Rintracciato dai militari, il cinese è stato dichiarato in arresto. A quanto pare si tratta di un soggetto affetto da disturbi psichiatrici, motivo per cui al momento si trova recluso in una struttura specialistica, in attesa di ulteriori provvedimenti penali.