Ricco cinque nel Casertano: vinti 110mila euro al Superenalotto

È stato centrato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, un ricco 5 al Superenalotto. Un ignoto scommettitore ha vinto poco più di 110mila euro, ad un passo dall’ambito 6, che vale ben 178 milioni di euro.

La vincita massima in Campania manca dal dicembre del 2014, quando un anonimo giocatore di Castellammare di Stabia si mise in tasca 18 milioni di euro. In Italia, invece, l’ultimo 6 risale al 23 giugno 2018, quando si vinsero qualcosa come 51,3 milioni di euro, che furono divisi però tra diversi scommettitori, che centrarono la vittoria grazie a un sistema da 45 quote.

L'attuale montepremi è, tra l'altro, il premio più alto finora raggiunto nel gioco: il record precedente era di 177,7 milioni di euro, che fu vinto con un mega sistema nell'ottobre del 2010.

Il cinque realizzato a Castel Volturno nel concorso del 27 giugno, è stato giocato in una tabaccheria della zona molto vicina a Pinetamare e al litorale, e dunque non è escluso che il vincitore possa essere un qualunque cittadino dei Comuni limitrofi. In ogni caso, le vincite in Campania non tardano ad arrivare: appena a maggio scorso altri due cinque furono realizzati a Calvizzano e a Pozzuoli, con una vincita da 51mila euro per ciascuno dei vincitori.