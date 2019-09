Intervengono per difendere una donna: magrebino usa lo spray urticante e li deruba

Molesta una donna in un bar di Civitanova Marche (Macerata) poi, alla reazione del gruppo stordisce tutti con uno spray al peperoncino e ne approfitta anche per rubare una borsetta ed un cellulare.

Protagonista in negativo della vicenda uno straniero, nordafricano secondo quanto riportato dalla stampa locale, scappato subito dopo e tuttora ricercato dalle forze dell'ordine.

I fatti ieri mattina intorno alle 6:30 all'interno della pasticceria "La Ternana" in via Duca degli Abruzzi, dove un gruppetto di sei persone, in parte italiani ed in parte stranieri, stava facendo colazione ai tavolini del locale. Numerosi gli avventori, anch'essi testimoni delle violenze, che hanno confermato il racconto fornito ai carabinieri di Civitanova dai sei del gruppo aggrediti.

Ad un certo punto, appena giunto in pasticceria, un extracomunitario inizia a molestare pesantemente una ragazza marocchina. Tutto il gruppetto, a partire da una giovane di nazionalitĂ albanese, reagisce nei confronti del magrebino ed inizia un parapiglia.

In netta inferioritĂ numerica, l'africano estrae una bomboletta di spray urticante e ne rivolge il getto verso i sei ragazzi, stordendoli e scatenando il panico del locale. Approfittando della confusione venutasi a creare il magrebino, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce, riesce a rubare il cellulare alla marocchina e la borsetta della ragazza albanese.

I sei sono finiti tutti all'ospedale di Civitanova, per curare alcune escoriazioni ed effettuare dei controlli a causa dei danni prodotti dallo spray urticante.

Ancora in corso le ricerche del responsabile, e la sua identificazione, che potrebbe esser agevolata dall'acquisizione delle immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza installate nei pressi della pasticceria.