Mastella dopo il ricovero: "Ho avuto davvero paura"

Passata la grande paura, Clemente Mastella è tornato a casa. Il sindaco di Benevento, già ministro, è stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato a seguito di un malore pochi giorni fa. Dopo essere tornato in famiglia, Mastella ha voluto ringraziare tutti sui social. Aveva accusato difficoltà respiratorie che avevano reso necessario il ricorso alle cure dei medici beneventani. Nel suo messaggio, Mastella ha ammesso: “Ho avuto davvero paura”.

Dopo il rientro a casa, l’ex Guardasigilli ha scritto alcune righe di gratitudine ai medici e agli infermieri che lo hanno curato e a chi ha avuto un pensiero per lui. “Voglio ringraziare quanti, incredibilmente tanti, si sono preoccupati delle mie condizioni di salute. Confesso che domenica sera ho avuto paura davvero. Grazie a Dio il più sembra passato”.

Ora lo attende un periodo di riposo che, come il Natale, trascorrerà nel conforto della famiglia: “Mi tocca una convalescenza che mi sto godendo con i miei nipotini – ha scritto Clemente Mastella -. Stanotte ha dormito con me Mattia e sono stato felice”. Quindi i ringraziamenti ai sanitari che lo hanno seguito e curato. Mastella ha scritto: “Grazie alla equipe del professor Scherillo che con intelligenza medica mi ha scrupolosamente osservato e curato. Grazie al corpo infermieristico cosi paziente con me e con tutti gli altri che con me sono stati ospiti della struttura cardiologica. Grazie a Gino il mio medico personale che accorso prontamente mi ha costretto, e giustamente, al ricovero ospedaliero”. Infine Mastella s’è congedato con gli auguri per le festività natalizie: “Intanto buone feste a tutti e grazie”. Tanti i messaggi giunti al sindaco da parte di cittadini, beneventani e non, che hanno voluto augurare una rapida guarigione a Clemente Mastella.

Domenica scorsa, l’ex Guardasigilli aveva accusato un malore dovuto a difficoltà respiratorie legate a un’asma bronchiale. Le sue condizioni avevano richiesto un immediato ricovero all’ospedale San Pio di Benevento dove i medici ne hanno disposto il trasferimento in terapia intesiva, in via precauzionale. Dopo i controlli e una notte passata in osservazione, Clemente Mastella era stato dimesso alla vigilia di Natale, festività che ha potuto trascorrere, quindi, in famiglia. Alla notizia del suo ricovero erano giunti moltissimi auguri tra cui quelli dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi che glieli aveva fatti arrivare con una telefonata alla moglie, Sandra Lonardo, attualmente senatrice di Forza Italia.

