Clima, col 2019 si chiude il decennio più caldo in Italia

Con il 2019 si chiude il decennio più caldo del nostro Paese, da quando sono disponibili osservazioni per l'Italia. In più, come è avvenuto su scala globale, ognuno degli ultimi 4 decenni è risultato sempre più caldo del decennio precedente.

Secondo quanto rilevato dal Cnr-Isac, l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima, il 2019 ha chiuso con un'anomalia di +0,96 gradi sopra la media, risultando il quarto anno più caldo in Italia dal 1800 ad oggi, preceduto dal 2014 e 2015, che avevano chiuso con +1 grado sopra la media, e dal 2018 (+1,17 gradi). Dal 1980 ad oggi, nel nostro Paese la temperatura è cresciuta mediamente di 0,45 gradi ogni decennio.

Per l'Europa, l'anno appena concluso è stato quello più caldo mai registrato, secondo quanto rivela il Copernicus climate change service: i dati mostrano che gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi mai registrati, ma il record lo batte il 2019, con temperature superiori alla media del periodo 1981-2010 di 0,6 gradi. Rispetto al livello preindustriale, invece, le temperature medie degli ultimi 5 anni sono aumentate di 1,1 e 1,2 gradi. A livello globale, l'anno appena trascorso è stato il secondo più caldo di sempre.

Le misurazioni satellitari delle concentrazioni globali di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera mostrano l'aumento continuo delle emissioni. "Questi sono indiscutibilmente segnali allarmanti - ha commentato all'AdnKronos il direttore di Ecmwf Copernicus - Vedere uno o più mesi molto più caldi del recente periodo di riferimento è senza dubbio sconcertante, ma non rappresenta in quanto tale una tendenza climatica ". Infatti, per determinare una tendenza a lungo termine, bisogna osservare anche i dati risalenti al periodo preindustriale.

Secondo l'ultimo bollettino climatico, le temperature del mese di dicembre del 2019 sono state, a livello globale, pari a quelle del dicembre 2015, arrivando a conquistare il primato di mesi di dicembre più caldi di sempre. Lo scorso dicembre è stato più caldo di 0,7 gradi rispetto alla media del periodo 1981-2010. Per i Paesi europei, invece, è stato il dicembre più caldo che si sia mai registrato. Un decennio da record quello che si è appena concluso, che ha fatto registrare le temperature più calde di sempre.