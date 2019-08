Cnr sbugiarda i catastrofisti: "Negli ultimi 40 anni aria in Italia è più pulita"

Negli ultimi 40 anni, l'atmosfera in Italia è diventata più limpida e l'aria più pulita. Lo affermano i ricercatori del Cnr-Isac, l'Istitutoscienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche, che hanno effettuato uno studio in collaborazionen con il Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'Università degli Studi di Milano.

Gli studiosi hanno analizzato la visibilità orizzontale dell'atmosfera, che viene condizionata dall'inquinamento armosferico, per capire quanto frequentemente si avesse un'orizzonte limpido, collegato a un'aria pulita. Nello studio è stata messa in luce l'evoluzione della frequenza delle giornate caratterizzate da un'atmosfera limpida, cioè dove la visibilità era superiore a 10 e a 20 chilometri, in varie aree del territorio italiano, nel periodo compreso tra il 1951 e il 2017. In tutte le zone prese in considerazione, la frequenza dell'atmosfera limpida è cambiata, soprattutto nelle aree più inquinate d'Italia, dove i giorni con visibilità superiore ai 10 o ai 20 chilometri è più che raddoppiata. Il tutto nel giro di 40 anni.