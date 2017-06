Col coltello sulla metro, feriti nella ressa a Napoli

Panico nella linea 1 della metropolitana di Napoli, dopo che un uomo, ubriaco, ha fatto cadere a terra un coltello che teneva nei pantaloni.

"Era un uomo alto di pelle scura, forse un mulatto", racconta una testimone all'Ansa, come racconta il Messaggero, " Aveva una bandana sulla testa e portava dei pantaloni aderenti. L'ho notato già alla stazione Università, dove sono salita. Una volta sul treno, affollato, è passato accanto a me e ad altri passeggeri ed ha sollevato la maglietta, lasciando vedere un coltello lungo e affilato ".

A quel punto, i passeggeri - spaventati - si sono accalcati verso la porta del vagone, mentre lui urlava "qualcosa di incomprensibile". Quando il convoglio si è fermato a Colli Aminei, la folla è corsa via urlando e nella calca alcuni sono caduti a terra.

L'uomo è stato quindi disarmato dai vigilanti e poi arrestato dalla polizia, dopo una piccola colluttazione. Si tratta di un 31enne di nazionalità svedese, già noto alle forze dell'ordine. È in Italia da circa 20 mesi e già in precedenza ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine in altre città italiane per comportamenti legati all'abuso di alcol. Oggi è stato denunciato per porto abusivo di arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Soccorsi i passeggeri, alcuni leggermente feriti, altri in stato di choc.