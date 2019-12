Colombia, chiama Uber per scappare con l'amante ma l'autista è suo marito

Avrebbero fatto gli amanti per un anno intero, nascondendo quel rapporto alla perfezione, senza che nessuno si accorgesse della loro relazione clandestina. Tantomeno il marito di lei. Ma una casualità (che si sarebbe potuta evitare) ha fatto in modo che la verità attorno a quella storia venisse a galla. Lei, infatti, per scappare con il suo amante in un motel aveva deciso di ricorrere a Uber, il servizio taxi servito da privati, non immaginando che alla guida di quell'auto potesse esserci suo marito. È accaduto a Barranquilla, città del nord della Colombia.

La chiamata (al marito)

Secondo quanto riportato da Dagospia, la vicenda, che sembra incredibile, risalirebbe a qualche mese fa, quando Yeimy e Jesus Barrios, i due amanti protagonisti della storia, si sono trovati di fronte al marito della donna che stava guidando il mezzo chiamato proprio da lei per raggiungere l'albergo con il partner. In base a quanto ricostruito, il compagno della donna sarebbe dovuto essere fuori per lavoro e lei, molto probabilmente, non pensava di poterlo incontrare sull'auto che l'avrebbe portata al motel.

L'arrivo dell'uomo sull'auto

Dalla sua applicazione sul cellulare, Uber segnalava il nome di un certo Leonardo, pronto ad andarli a prendere. La donna, controllando di tanto in tanto il tragitto del suo autista a noleggio, attendeva l'arrivo di uno sconosciuto che potesse portarli velocemente fuori città. Ma un equivoco quasi da film ha cambiato l'esito della vicenda. Poco prima, però, il marito della donna aveva preso in prestito l'auto di questo Leonardo per poter svolgere il servizio taxi (che con Uber può essere fatto da qualsiasi tipo di automobile).

In auto con il marito e l'amante

Una volta saliti tutti sull'auto, la donna si è trovata vicino il marito (il quale, con tutta probabilità, le ha chiesto delle spiegazioni) e il proprio amante. In base a quanto ricostruito, marito, moglie e amante si sarebbero osservati sbigottiti e pieni di imbarazzo. Non è ancora stata chiarita l'esatta dinamica dell'esito di quell'incontro, ma il quotidiano colombiano El Espectator avrebbe segnalato diverse versioni della vicenda. Secondo qualcuno, infatti, i due sarebbero fuggiti, mentre per altri la discussione si sarebbe concretizzata in pubblico.