Colombia, crolla un ponte sospeso: almeno 7 i morti

Un bilancio di almeno 7 morti e oltre 10 feriti in Colombia dove un ponte sospeso tra due rupi è crollato provocando una gola profonda ottanta metri.

La struttura si trova in un tratto del fiume Guatiquia, a circa 80 chilometri da Bogotà, ed è una delle principali attrazioni turistiche del posto perché costruito con tavole di legno e corda . Sembra che il ponte sia crollato per il troppo peso, in particolar modo dopo questi affollati tre giorni di fine settimana di vacanza.

Le autorità hanno fatto sapere che il numero delle vittime potrebbe aumentare mentre adesso si parla di cinque morti adulti e due minori.